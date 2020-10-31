Aynur Aydın'dan şaşkına çeviren itiraf: Sergio Ramos'u reddettim!

Sinan Akçıl, UçanKuş TV’de yayınlanan 'Piyanist' programında birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Akçıl'ın bu haftaki konuğu her söylediğiyle gündem yaratan Aynur Aydın’dı.

"RAMOS'UN REDDETTİM"

Uzun süre Avrupa’da yaşayan Aynur Aydın, Sinan Akçıl’a yaşadığı olayları anlatırken şaşırttı. Aydın, İsveç’te yaşadığı dönemlerde bir otelde kalırken Sergio Ramos’la yaşadığı hikayeyi ise şöyle anlattı:

“Sergio Ramos’la aynı otelde kalıyorduk, arkadaşı geldi yanıma ve ‘Ramos seninle tanışmak istiyor’ dedi. Ben de reddettim. Ben o dönem Sergio Ramos’u tanımıyordum.”