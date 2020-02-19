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  3. Aynur Aydın'dan Aleyna Tilki'ye sert yanıt: Tilki Ailesi'ne yakışan hareket!

Aynur Aydın'dan Aleyna Tilki'ye sert yanıt: Tilki Ailesi'ne yakışan hareket!

Aynur Aydın'dan Aleyna Tilki'ye sert yanıt: Tilki Ailesi'ne yakışan hareket!

Genç popçular Aynur Aydın ile Aleyna Tilki arasındaki gerginlik durulmuyor!

Aydın, hafta sonu ‘Enerjimiz uyuşmadı, küstük’ diyen Aleyna Tilki’yi ve ailesini hedef alan bir açıklamada bulundu. Genç yorumcu, sosyal medya hesabından şu sözleri yayımladı: Benim artık kendimi doğru tanıtma adına paylaştığım bir anı mı ayıp? Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde. Sanırım bencilliğiniz bir aile geleneği! Ama Tilki Ailesi’ne tam yakışan hareketi yaptınız.” 


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