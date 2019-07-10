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  3. Saruhan Hünel'den bomba itiraf! 'Suudi prensesten evlilik teklifi aldım'

Saruhan Hünel'den bomba itiraf! 'Suudi prensesten evlilik teklifi aldım'

Saruhan Hünel'den bomba itiraf! 'Suudi prensesten evlilik teklifi aldım'

Aynalı Tahir, Yılan Hikayesi ve Kaybolan Yıllar dizilerinde beğenilen, Serçe dizisi ile de adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Saruhan Hünel, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Türk dizilerinin Orta Doğu'da yayınlanmasının ardından orada da geniş hayran kitlesi kazanan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her biriyle ayrı ayrı fotoğraf çektiren Saruhan Hünel, Orta Doğu'nun Türkler için önemli bir pazar haline gelmesiyle ilgili de konuştu.

Hünel,"Biz Orta Doğu'daki kadınlardan yemek tekliflerini çok önceden aldık." diyerek,  "Bize daha üst kademeden geldi. Yüksek paralar teklif ettiler ama ben o zamanlar kabul etmedim."  şeklinde konuştu.

BASINA REKLAM ETMEDİM

En son Kuveyt ve Suud üst kademeden birileriyle bir araya geldiğini belirten Saruhan Hünel, bunu basına reklam etmediğini ifade etti. Hünel, onlarla sadece hatıra fotoğrafı çektirdiklerini ve daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM 

En son ise Orta Doğu'dan bir Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını belirten Hünel, orada şeriat kanunu olduğunu ve resmi olarak evlenemediğini dile getirdi.  Ünlü oyuncu son olarak evlilik hakkında ise  "Bunlar kader kısmet işi." şeklinde konuştu.

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