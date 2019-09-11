Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan, düğünün ardından hastanelik oldu
Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile dün akşam nikah masasına oturdu. Düğünün ardından rahatsızlanan Aslan, hastanelik oldu.
Aylin Coşkun, 15 yıldır aşk yaşadığı Volkan Aslan ile dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girdi. Coşkun ile Aslan'ın çok konuşulan düğün töreni sonrası Volkan Aslan hastanelik oldu. Aylin Coşkun eşinin hastanede yatarken görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Tabi ki hastanedeyiz" notuyla paylaştı. Aslan’ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.