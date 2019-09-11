Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan, düğünün ardından hastanelik oldu

Aylin Coşkun, 15 yıldır aşk yaşadığı Volkan Aslan ile dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girdi. Coşkun ile Aslan'ın çok konuşulan düğün töreni sonrası Volkan Aslan hastanelik oldu. Aylin Coşkun eşinin hastanede yatarken görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Tabi ki hastanedeyiz" notuyla paylaştı. Aslan’ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.