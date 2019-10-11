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  3. Aylin Coşkun şikayetçi oldu! '2 milyonum arazi oldu'

Aylin Coşkun şikayetçi oldu! '2 milyonum arazi oldu'

Aylin Coşkun şikayetçi oldu! '2 milyonum arazi oldu'

15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile geçtiğimiz günlerde evlenen ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, talihsiz bir olay yaşadı. Coşkun, 2 milyon liraya bir arazi aracı almak için anlaştığı galericiyi, “Aracımı teslim etmedi” diyerek şikayet etti. Galerici ise “Coşkun ödeme yapmadı, sadece kapora verdi” dedi.

Şarkıcı Aylin Coşkun, 2017 yılı başında Range Rover marka arazi aracı almak için Şükrü Y. adlı bir galericiyle anlaştı. Sabah'ın haberine göre Coşkun, 318 bin Euro'luk araç için 100 bin Euro kapora verdi. Ancak aylar geçmesine rağmen Coşkun cipini teslim alamadı. Yıl sonu yaklaştığında, Coşkun aracın modelini 2017'den 2018'e yükseltmek için 104 bin 200 Euro daha ödedi.

GÜMRÜKTE TAKILMIŞ

İddiaya göre; cipin tüm bedellerini ödeyen şarkıcıya, gümrükte bazı aksaklıklar çıktığı ve gecikme olacağı söylendi. Cipini alamayan Coşkun, savcılığa başvurdu. İfadesi alınan Şükrü Y., "Coşkun kapora verdi ama aracın satışı için ödeme yapmadı. Ben de teslim etmedim" dedi. Savcılık, Coşkun'a hukuk mahkemesine başvurması gerektiğini söyledi.

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