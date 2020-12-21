Aylin Coşkun paylaştı sosyal medya çalkalandı! Son hali ağızları açık bıraktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Aylin Coşkun, yıllardır uzun tercih ettiği saçlarını kesip kakül yaptırdı ve rengini değiştirerek imajını değiştirdi. Coşkun, yeni imajı ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Aylin Coşkun, paylaşımına ‘yeni imaj yapalım dedik renk harika oldu. Perçem yakışmış mı bilemedim’ notunu ekledi.

Coşkun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları ‘Şahane olmuşsun’, ‘Bu kim? Aylin sen misin? Muhteşem olmuşsun bayıldım’ ve ‘Harika olmuş birtanem maşallah’ gibi yorumlarda bulundu.

İşte Aylin Coşkun'un büyük beğeni toplayan yeni imajı: