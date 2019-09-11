Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un sevgilisi Volkan Aslan kimdir?

Aylin Coşkun sevgilisi Volkan Arslan kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. 'Sinsirella' şarkısıyla çıkış yakalayan 42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, evleneceği tarihi açıkladı. 42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, uzun süredir birliktelik yaşadığı Volkan Aslan’dan Phuket Adası’nda romantik bir evlilik teklifi aldı. İş insanı Volkan Arslan mumlar ve güllerle sürpriz yaparak Aylin Coşkun’a evlenme teklif etti. Şarkıcı Coşkun bu romantik anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

AYLİN COŞKUN EVLENİYOR

42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, uzun süredir birliktelik yaşadığı Volkan Aslan’dan Phuket Adası’nda romantik bir evlilik teklifi aldı. İş insanı Volkan Arslan mumlar ve güllerle sürpriz yaparak Aylin Coşkun’a evlenme teklif etti. Şarkıcı Coşkun bu romantik anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

'Sinsirella' şarkısıyla çıkış yakalayan 42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, evleneceği tarihi açıkladı.

Basın mensuplarının karşısına çıkan Aylin Coşkun, “Hiç mütevazı olmayacağım, son zamanlarda çıkmış en iyi albüm. İçi dolu dolu. Baştan sona dinleyip herkesin kendine 3-4 tane şarkı bulacağı bir albüm. Hep hepsine tek tek klip çekeceğim” dedi.

AYLİN COŞKUN: “BUNALIMA GİRDİM”

Aylin Coşkun, 14 yıllık birlikteliğini nikahla taçlandıracağını açıkladı. Coşkun: ” 9.9.2019 tarihinde evleniyorum. ‘Kınayı ve düğünü nerede yapacağız’ diye tartışıyoruz. Bu kadar işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum, bunalıma girdim. Hemen çocuk doğurup kendimi sahneye atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun, 1976 yılında Almanya'da dünyaya gellmiştir. Türk asıllı ailenin kızı olan Coşkun, eğitimini İzmir'de sürdürmüştür. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Aylin Coşkun, 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi.

Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

Aylin Coşkun bir röportajında şu açıklamayı yapmıştı:

VOLKAN’IN BANA MADDİ BİR GETİRİSİ OLAMAZ

*Ticaretle de uğraşıyormuşsun...

- Evet. Bir göz hastanesinin ortağıyım. Ses-ışık sistemi işim var. Onun haricinde kendi anonim şirketlerim var. Yurtdışıyla bağlantılı organizasyon işlerim var. Türk ekonomisine katkıda bulunduğumu düşünüyorum kendi çapımda. Zaten sanatçılıkla ilgili bile bundan 10 yıl önce 300 milyar vergim çıktı.

*10 yıl önce mi...

- En kötü sekiz yıldır. Bunların zaten belgeleri, makbuzları, her şeyi duruyor.

*Size maddi anlamda destek olan biri var mı?

- 12 yıldır Volkan Aslan ile birlikteyim ve onu çok seviyorum. Hayalimdeki adamla beraberim. Bunca yıldır maddi anlamda ikimizin de birbirimize bir artısı olmamıştır. Tabii ki bana jestler yaptı ama bana para vermek falan... Ben öyle bir kadın değilim.

*Aileden varlıklısın galiba...

- Ben dadılarla büyüdüm. Çok zor dönemler de geçirdik ama sonra tekrar toparlandık. Baba parası yemedim ama. Ben de çok çalıştım. Biri bin yapmayı bildim. Ben 80 liralık ayakkabıyla üç yıl sahne aldım. Parasızlıktan değil. Ben her zaman şundan yanayım: Belirli bir seviyeye gelene kadar paranı doğru kullanacaksın. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap.