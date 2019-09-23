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  3. Aylin Coşkun canlı yayında itiraf etti: Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı

Aylin Coşkun canlı yayında itiraf etti: Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı

Aylin Coşkun canlı yayında itiraf etti: Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı

Geçtiğimiz günlerde 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Coşkun, canlı yayında ilginç itiraflarda bulundu.

İşte Aylin Coşkun'un canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları...

- Eşimi çanta gibi konserden konsere gezdiremem. 

- Düğün stresinden 5 kilo verdi Volkan

- Hande Yener düğünde bana pırlanta yüzük taktı.

- Bana takılan takılarla çok lüks bir ev alabilirim. En az 5 milyon TL'lik takı takıldı.

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