Aylin Coşkun canlı yayında itiraf etti: Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı

İşte Aylin Coşkun'un canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları...

- Eşimi çanta gibi konserden konsere gezdiremem.

- Düğün stresinden 5 kilo verdi Volkan

- Hande Yener düğünde bana pırlanta yüzük taktı.

- Bana takılan takılarla çok lüks bir ev alabilirim. En az 5 milyon TL'lik takı takıldı.