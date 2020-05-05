Aylin Coşkun: Bir çetenin eline düştüm, can güvenliğim yok

RECEP ASLAN



İç giyim firması sahibi Tevfik Cantemur’un savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından Aylin Coşkun bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap verdi.

BORCUNU ÖDEMEDİ



Coşkun, “Cantemur, sahibi olduğu şirkete ortak olmamı istedi. 17 milyon 500 bin dolar vererek, ortak oldum. Ancak söylediği gibi olmadı, borcunu da ödemeyince gayrimenkulleri ve araçları üzerinden alacağımı tahsil etmeye çalıştım. Asıl mağdur benim, dolandırıldığımı uzun süre anlayamadım, paramı istiyorum” dedi.

Aylin Coşkun, hakkındaki iddialara avukatı Fatih Atalay ile düzenledikleri basın toplantısıyla açıklık getirdi.

YAPILAN KADINA ŞİDDET



İki yıldır tehdit ve şantaj gördüğünü söyleyen Aylin Coşkun, “Bunlara hiçbir şekilde boyun eğmedim. Şu an yapılan kadına şiddettir. Çok büyük bir çetenin içerisine, mafyanın eline düştüm. Benim ve ailemin başına bir şey gelirse sorumluları bunlardır. 120 kiloluk adamı 5 yıl boyunca dövmüşüm, ben bunu nasıl yapabilirim” diye konuştu.

CANTEMUR NE İDDİA ETMİŞTİ?



İşadamı Cantemur, “Aylin Coşkun bana ulaştı, şarkıcı olduğu için sponsor arıyordu, yardım istedi. 2018’de klip çekimi için borç verdim. Ardından çek ve senet verdim. Borcunu ödeyemeyince çocuklarımla tehdit etmeye başladı” iddiasında bulunmuştu.