Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6387
  • 6,378
  • 253.212
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aylar sonra taburcu oldu... Mehmet Ali Erbil'den duygusal sözler

Aylar sonra taburcu oldu... Mehmet Ali Erbil'den duygusal sözler

Aylar sonra taburcu oldu... Mehmet Ali Erbil'den duygusal sözler

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bugün taburcu oldu. Basın mensuplarının karşına geçen Erbil zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Hastaneden çıkmadan basın mensuplarının karşına geçen Erbil " Hastane personeline çok teşekkür ediyorum. İlk eşime ve büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü açamıyordum o dua okuyordu, ben tekrar ediyordum" dedi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi. Erbil bugün taburcu oluyor. Erbil, taburcu olduktan sonra basın toplantısı düzenleyecek. Ünlü şovmen'in kızı Yasmin Erbil, babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gurur Aydoğan asker yolcusu...
Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral hangi dizide oynayacak?
Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
<p>Survivor Türkiye-Yunanistan´ın Tük şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan´ın

İşte Survivor 2019´un Şampiyonu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ayasofya’nın bilinmeyen mağarası Trabzon'un Ayasofya semtinde semt sakinlerinin bile haberi olmadan ...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları