Aylar sonra taburcu oldu... Mehmet Ali Erbil'den duygusal sözler

Hastaneden çıkmadan basın mensuplarının karşına geçen Erbil " Hastane personeline çok teşekkür ediyorum. İlk eşime ve büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü açamıyordum o dua okuyordu, ben tekrar ediyordum" dedi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi. Erbil bugün taburcu oluyor. Erbil, taburcu olduktan sonra basın toplantısı düzenleyecek. Ünlü şovmen'in kızı Yasmin Erbil, babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.