Ayla filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ayla filminin gerçek hikayesi nedir?

8 Ocak Çarşamba akşamı Fox Tv’de yayınlanan Ayla filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Filmi izleyen ve etkilenen izleyiciler ‘Ayla filminin gerçek hikayesi nedir?’ sorusunu aratmaya başladı. İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol ve Kyung – Jin Lee gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmde 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubayın 5 yaşındaki Koreli kızı bulması ve onu büyütmesi hikayesi anlatılıyor. Ayla filmi konusu ve oyuncuları haberimizde…

AYLA FİLMİ KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden beyazperdeye aktarılan Ayla filminde, 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

AYLA FİLMİ OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu Rolü : Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor Rolü : Süleyman Dilbirliği (2010)

Kim Seol Rolü : Ayla (1950)

Kyung-Jin Lee Rolü : Ayla (2010)

Ali Atay Rolü : Ali

Damla Sönmez Rolü : Nuran

Murat Yıldırım Rolü : Üstteğmen Mesut

Taner Birsel Rolü : Fuat Binbaşı