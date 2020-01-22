Aykut Enişte filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Aykut Enişte filmi oyuncuları arasında kimler var?

Aykut Enişte oyuncuları ve konusu merak edilenler arasında yer alıyor. Aykut Enişte filmi oyuncuları arasında kimler var? Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Sinemaseverler tarafından yoğun ilgi gören Aykut Enişte televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Filmde Cem Gelinoğlu Aykut karakterine, Melis Babadağ Gülşah karakterine hayat veriyor. İşte Aykut Enişte filminin oyuncu kadrosu…

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkana hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur.

Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah’ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu- Aykut

1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. Orta okul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir.

Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.

25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır.

Son filmi ise Aykut Enişte sinema salonlarında yerini aldı.

Melis Babadağ-Gülşah

17 Ocak 1984 doğumlu olan Babadağ“Pis Yedili” adlı dizide Elçin karakteri ile tanınmıştır. 2001 yılında Üsküdar Anadolu lisesinden mezun oldu. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun olan oyuncu 2002 yılından bu yana oyunculuk yapmaktadır.

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