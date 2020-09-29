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  • Aydilge neye uğradığını şaşırdı! Eşi öyle bir şey yaptı ki....
29 Eylül 2020 Salı 12:13 | Son Güncelleme:

Aydilge neye uğradığını şaşırdı! Eşi öyle bir şey yaptı ki....

Aydilge neye uğradığını şaşırdı! Eşi öyle bir şey yaptı ki....

Geçtiğimiz günlerde yeni single'ı Bir Kedim Var'ı çıkaran Aydilge, eşinin yaptığı şaka karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Arabada giderken radyoda yeni çıkan single'ı Bir Kedim Var'ın çalmaya başlaması üzerine keyiflenen Aydilge, şarkının bitiminde radyo DJ'inin kendisi hakkında dedikodu yapması ile büyük bir şoka uğradı. Aydilge'nin evdeki kedisine iyi bakmadığını, hatta Aydilge, klibinde başka kediyi oynattığı için evdeki kedinin depresyona girdiğini anlatan radyo Dj'yi karşısında Aydilge oldukça zor anlar yaşadı. 

Daha sonra eşi Utku Barış Andaç'ın kendisine şaka yaptığını itiraf etmesiyle gülme krizine giren sanatçı, yaşadığı şoku üzerinden uzun süre atamadı. Radyo DJ'inin seslendirme sanatçısı Alişan Özkan olduğunu öğrenen Aydilge, kendisine gizli kamera şakası yapan eşine en kısa zamanda bir karşılık vereceğini de söylemeden edemedi. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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