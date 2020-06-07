Aydan Şener kaç yaşında, nereli? Aydan Şener'in oynadığı filmler ve diziler haberimizde...
Aydan Şener Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya evinden canlı yayınla konuk oldu. Aydan Şener kaç yaşında? sorusunun yanıtı ise oldukça genç gösteren ünlü oyuncu için merak konusu oldu. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Aydan Şener özellikle Çalıkuşu ile adından hala söz ettirmeyi başarıyor. Hayatı hakkında merak edilenler ile rol aldığı dizi ve filmlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Aydan Şener Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya evinden canlı yayınla konuk oldu. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu, özellikle Çalıkuşu ile adından hala söz ettirmeyi başarıyor. Aydan Şener kaç yaşında? sorusunun yanıtı ise oldukça genç gösteren ünlü oyuncu için merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...
AYDAN ŞENER KİMDİR?
Aydan Şener, 1 Mart 1963 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Çocukluğu Bursa'da geçti. Orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. Aynı yıl Ayhan Akbin ile evlendi. Ecem adında bir kızı vardır.
Daha sonra Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizileri başta olmak üzere pek çok dizide oynadı. Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan 1983 yapımı Çalıkuşu dizisindeki Feride karakteri ile hafızalara kazındı.
90'lı yıllarda özel televizyonlarda dizi ve film çalışmaları yaptı.
AYDAN ŞENER FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Küçük Ağa, 1983
Çalıkuşu, 1986
Utanç Yılları, 1987
Yeniden Doğmak, 1987
Samanyolu, 1987
Fatih-Harbiye, 1990
Yol Palas Cinayeti, 1991
İki Kız Kardeş, 1992
Hayatın İçinden, 1993
Sevgi Oyunu, 1994
Gül ve Diken, 1995
Gölge Çiçeği, 1995
Zühre, 1996
Ay Işığında Saklıdır, 1996
Bir Aşkın Bittiği Yer, 1996
Tutku, 1996
Nefes Alamıyorum, 1996
Yüzleşme, 1996
Ah Nalan Ah, 1997
Nice Yıllardan Sonra, 1997
Hüznün Yüzü, 1997
Sakin Kasabanın Kadını, 1997
Hicran, 1999
Güvercin, 1999
Aşk Aynı Adreste, 2000
Kumru, 2000
Yarın Geç Olmayacak, 2000
Oyun, 2001
Ankara Yollarında, 2002
Öyle Bir Sevda ki, 2002
Mühürlü Güller, 2003
Beni Bekledinse, 2004
Masum Değiliz, 2005
Evimin Erkeği, 2007
Fikrimin İnce Gülü, 2007
Sürgün Hayatlar, 2008
Kırmızı Işık, 2008
Yıllar Sonra, 2011
Hekimler, 2013
Kalbimdeki Deniz, 2016