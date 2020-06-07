Aydan Şener kaç yaşında, nereli? Aydan Şener'in oynadığı filmler ve diziler haberimizde...

Aydan Şener Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya evinden canlı yayınla konuk oldu. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu, özellikle Çalıkuşu ile adından hala söz ettirmeyi başarıyor. Aydan Şener kaç yaşında? sorusunun yanıtı ise oldukça genç gösteren ünlü oyuncu için merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Aydan Şener, 1 Mart 1963 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Çocukluğu Bursa'da geçti. Orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. Aynı yıl Ayhan Akbin ile evlendi. Ecem adında bir kızı vardır.

Daha sonra Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizileri başta olmak üzere pek çok dizide oynadı. Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan 1983 yapımı Çalıkuşu dizisindeki Feride karakteri ile hafızalara kazındı.

90'lı yıllarda özel televizyonlarda dizi ve film çalışmaları yaptı.

AYDAN ŞENER FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Küçük Ağa, 1983

Çalıkuşu, 1986

Utanç Yılları, 1987

Yeniden Doğmak, 1987

Samanyolu, 1987

Fatih-Harbiye, 1990

Yol Palas Cinayeti, 1991

İki Kız Kardeş, 1992

Hayatın İçinden, 1993

Sevgi Oyunu, 1994

Gül ve Diken, 1995

Gölge Çiçeği, 1995

Zühre, 1996

Ay Işığında Saklıdır, 1996

Bir Aşkın Bittiği Yer, 1996

Tutku, 1996

Nefes Alamıyorum, 1996

Yüzleşme, 1996

Ah Nalan Ah, 1997

Nice Yıllardan Sonra, 1997

Hüznün Yüzü, 1997

Sakin Kasabanın Kadını, 1997

Hicran, 1999

Güvercin, 1999

Aşk Aynı Adreste, 2000

Kumru, 2000

Yarın Geç Olmayacak, 2000

Oyun, 2001

Ankara Yollarında, 2002

Öyle Bir Sevda ki, 2002

Mühürlü Güller, 2003

Beni Bekledinse, 2004

Masum Değiliz, 2005

Evimin Erkeği, 2007

Fikrimin İnce Gülü, 2007

Sürgün Hayatlar, 2008

Kırmızı Işık, 2008

Yıllar Sonra, 2011

Hekimler, 2013

Kalbimdeki Deniz, 2016