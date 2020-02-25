Ayça Koptur kimdir, kaç yaşında? Ramo yeni oyuncu Ayça Koptur nereli?

Ünlü oyuncu Ayça Koptur, Show Tv'nin sevilen dizisi Ramo'ya dahil oluyor."Ramo" dizisine 7. bölümden itibaren pavyon şarkıcısını canlandıran bir oyuncu dahil olacak. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu karaktere Ayça Koptur hayat verecek. Ramo dizisi izleyicileri yeni oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Ayça Koptur kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AYÇA KOPTUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayça Koptur 1994 senesinde doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan güzel oyuncu diğer yandan dublaj da yapmaktadır. Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde yer alan Koptur sonrasında tiyatro eğitimi aldı. Ankara Devlet Konservatuarı’nda pek çok oyunda oynayan Ayça Koptu bir yandan da dublaj yapmaya devam etti. Transformers 4, Guardians Of Galaxy, Big Hero 6, Star Wars 7, Sing ve Rogue One gibi adından söz ettiren filmlerde dublaj sanatçılığı yapan Koptur daha önceden farklı yapımlarda da yer aldı. Aşağıdaki kısımda Ayça Koptur’un daha önceden yer aldığı dizi ve filmler sıralanmıştır.

Böyle Bitmesin,

Alyazmalım,

Yer Gök Aşk,

Anamorfoz (kısa film),

Dar Elbise, Süs(kısa film),

Carina’nın Günlüğü,

Bir Eflatun Ölüm