Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı ile görüntülenen Çağla Altunkaya kaç yaşında?

“Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında?” soruları araştırılıyor. Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı Super Bowl finalinde bir fotoğrafta görüntülendi. Altunkaya ve Ilıcalı geçtiğimiz yaz Acun'un sürdüğü motosikletin arkasında görüntülenmiş, ardından Altunkaya O Ses Türkiye’nin çekimlerinde görülmüştü.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla da ilgilendiği öğrenildi.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, girişimci, uluslararası yapımcı, ve iş insanıdır. Ilıcalı, televizyon kanalları TV8 ve TV8,5'un sahibi, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dahil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca, dünyadaki ilk spor ve reality'nin bir arada olduğu yarışma programı Exathlon'un format sahibidir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır.

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır.

Survivor, O Ses Türkiye yarışmalarını her yıl düzenlemektedir.