Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında araştırmalar yapılıyor. Ayça Çağla Altunkaya, TikTok hesabı açtı. İlk paylaşımını yapan Ayça Çağla Altunkaya dansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Ayça Çağla Altunkaya hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?



Ayça Çağla Altunkaya Yalova'da ailesi ile birlikte yaşıyor. Son aylarını ise genellikle İstanbul'da geçiriyor. Altunkaya'nın yurt dışı seyahatlerinde de Acun Ilıcalı'ya sıkça eşlik ettiği biliniyor.

20 yaşında olan Altunkaya'nın, Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu öğrenilmişti. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla da ilgilendiği belirtilmişti.