Aybüke Pusat'ı geren tektaş sorusu! Furkan Andıç ile evleniyorlar mı?
Her Yerde Sen dizisindeki partneri Furkan Andıç’la aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat, önceki akşam bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. 2020’nin çok güzel başladığını söyleyen Pusat, yüzük sorusunu duyunca gergin dakikalar yaşadı.
Aybüke Pusat, Furkan Andıç ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminden düşmüyor. Dün akşam bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen Pusat, mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, 2020’nin çok güzel başladığını belirterek, "Dilediğim her şey çok güzel gidiyor şanslı bir sene" dedi.
YÜZÜK SORUSU GERDİ
Aybüke Pusat, gazetecilerin parmağındaki yüzükleri çekmesi üzerine ise "Ne gerek var teketaşa? 24 yaşındayım niye tektaşa ihtiyacım olsun? Güzel bir hayat yaşıyorum çok mutluyum… Sevgilim de olabilir, nişanlım da… Mesele tektaş değil" ifadelerini kullandı.