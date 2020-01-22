Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9332
  • 6,5767
  • 296.898
  • 123597
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aybüke Pusat'ı geren tektaş sorusu! Furkan Andıç ile evleniyorlar mı?

Aybüke Pusat'ı geren tektaş sorusu! Furkan Andıç ile evleniyorlar mı?

Aybüke Pusat'ı geren tektaş sorusu! Furkan Andıç ile evleniyorlar mı"

Her Yerde Sen dizisindeki partneri Furkan Andıç’la aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat, önceki akşam bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. 2020’nin çok güzel başladığını söyleyen Pusat, yüzük sorusunu duyunca gergin dakikalar yaşadı.

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminden düşmüyor. Dün akşam bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen Pusat, mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, 2020’nin çok güzel başladığını belirterek, "Dilediğim her şey çok güzel gidiyor şanslı bir sene" dedi.

YÜZÜK SORUSU GERDİ

Aybüke Pusat, gazetecilerin parmağındaki yüzükleri çekmesi üzerine ise "Ne gerek var teketaşa? 24 yaşındayım niye tektaşa ihtiyacım olsun? Güzel bir hayat yaşıyorum çok mutluyum… Sevgilim de olabilir, nişanlım da… Mesele tektaş değil" ifadelerini kullandı.


O isim EDHO'ya geri dönüyor!
Kuruluş Osman'ın setinde sürpriz gelişme!
Sinem Kobal'dan bebek açıklaması
MasterChef Cemre ve Alican aşk mı yaşıyor?
Fahriye inatçı çıktı! 6 teklifi reddetti
<p>Çin´de ortaya çıkan yeni virüsün zatürreye neden olduğu belirtiliyor. Çin´in Vuhan kentinde 20 Oc

Çin´de Virüs Nedeniyle Ölü Sayısı 6´ya Yükseldi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsanlar akın akın 'Mavi Göl'ü görmeye gidiyor!

Görenleri hayrete düşüren 'Timsah Adası' havadan görüntülendi