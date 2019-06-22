Aybüke Pusat-Furkan Andıç ikilisi bu yazın favori dizi çifti olacak

Daha çok yeni ekranlarda olan Her Yerde Sen dizisi 2.bölümüyle 21 Haziran Cuma akşamı yayınlandı. İkinci bölüm ile birlikte ortaya çıkan durum, Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ikilisinin tuttuğunun resmen ilanıydı.

Yaz ekranında Afili Aşk dizisindeki Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk ikilisi de öne çıkmakta. Ancak Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’ın da ilerleyen haftalarda daha çok konuşulacağı aşikar...Zira haftalar ilerledikçe Selin ve Demir karakterleri arasındaki bağlar arttıkça iyi bir dizi çifti oldukları daha net ortaya çıkacak. Sosyal medyada şu aralar en çok konuşulan ikili Çağlar Ertuğrul-Burcu Özberk, öyle ki Can Yaman-Demet Özdemir dizi çiftini bile geçmiş durumdalar.

Ancak Her Yerde Sen dizisinin Selin – Demir ikilisinin de önümüzdeki haftalarda popülerliğini artırması bekleniyor.

İzleyici yorumlarına bakıldığında da bu durum net bir şekilde ortaya çıkmakta. “Selin ile Demir çok yakışıyor” şeklinde birçok mesajı sosyal platformlarda görebilirsiniz.

İkilinin ve dizinin tutup tutmayacağı ise gelecek bölümlerde seyircinin ilgisiyle ölçülecek.