Aybüke Pusat yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündeminde!

Aybüke Pusat’ın da başrolünde yer aldığı 50 Metrekare isimli bir Netflix dizisi geliyor. Her Yerde Sen dizisi ile 2019 yılına damgasını vuran Pusat; Engin Öztürk, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım ile birlikte '50 metrekare' dizisi ile yeniden seveneleriyle buluşacak.

Survivor ile ünlenen Hasan Yalnızoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri başladı. Pusat, instagram hikaye bölümünden yaptığı paylaşım ile hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Burak Aksak’ın kaleme aldığı dizi bir BKM projesi ve komedi yapımı olacak. Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin çekimlerinin başlaması ile birlikte Aybüke Pusat hayranları sosyal medyayı hareketlendirdi.