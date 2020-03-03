Avrupa sen de elini taşın altına koy!

Yunanistan’ın Avrupa’ya gitme hayaliyle sınır kapısına dayanan göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamele tepki toplamaya devam ediyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri sınır kapısında yaşanan insanlık dramına sosyal medya hesaplarında dikkat çekerek duygu dolu mesajlar yayımladı.

SONGÜL ÖDEN

Dünya tarihi boyunca savaş, salgın hastalıklar, siyasi ve ekonomik sebepler yüzünden milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Aileler parçalandı, dağıldı milyonlarca çocuk öldü. Bugün yaşadığımız yine tarihin tekrarı. Çocuklar söz konusu olduğunda ‘ama’ kelimesi tedavülden kalkmalı. Çocuklara yeryüzünün hiçbir kapısı kapalı olamaz. Bizi korona virüsünün yok etmesine gerek kalmadı. Her yeri dezenfekte eden ülkeler, dünya empati yoksunluğu sebebiyle vicdanını kaybetti.



BENGÜ

Bu minicik bedenlerin yaşadıkları korku dolu anları gördükçe, çaresizce oradan oraya savrulduklarına şahit oldukça, kızımı yanıma yatırıp uyuttuğum şu dakikalarda, geleceğe dair kaygılarım, umutsuzluklarım hepsi bir bir kaybolup gitsin de, bütün çocukların sahillerde kumdan kaleler yaptığı, yalnızca gökkuşağını görüp, dilekler diledikleri bir dünyaya uyanalım istiyorum. Bu çok mu zor?



ÇAĞLA ŞIKEL: BAĞIMLI VEHASTASINIZ



Siz hâlâ yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin. Edin edin... En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız.

NİLÜFER: ÇOCUKLARA NE OLACAK?



Bu çocuklar ne olacak? Seslerini duyan var mı? Türkiye yıllarca bağrına bastı bu savaş mağduru insanları. Haydi, Avrupa sen de taşın altına koy elini. Son ver bu zulüme! Haydi insanlık kendine gel.