Avlu yeni sezon tarihi açıklandı! Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte o tarih..

Avlu yeni sezon tarihi belli oldu. Bir grup mahkum kadının hikayesini anlatan hapishane Avlu, 2 sezondur Star TV’de yayınlanıyordu. Avlu 3 sezonu ile birlikte artık Netflix'te olacak. 30 Mayıs’ta sezon finali yapan dizinin Netflix’te hangi gün yayınlanacağı da açıklandı. Dizi için İngilizce altyazı ve dublaj ile birlikte İspanyolca, Portekizce ve Arapça dil seçeneklerine de yer verilecek. Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AVLU YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

11 Bölümden oluşan Avlu ilk sezon 18 Ekim'de yayınlanacak. Demet Evgar yeni anlaşmayı, “?Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” şeklinde duyurmuştu.

AVLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sitemizde olacak.

AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.

AVLU DİZİSİ KONUSU

Uzun zamandır eşinden şiddet gören Deniz, bir kavga sırasında eşini vurduğu iddiası ile tutuklanır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Deniz kendini, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Avlu dizisinin başrolünde ünlü oyuncu Demet Evgar bulunuyor. Ayrıca Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk, Ertan Saban gibi isimler de Avlu’da kamera karşısına geçiyor. Netflix’ten önce Limon Film bünyesinde yürütülen projenin yönetmenlik koltuğunda ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal gibi isimler yer alıyor.