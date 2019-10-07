Avlu dizisi yeni sezon Netlixte'mi olacak? Avlu yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu mu?

Avlu yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu mu? sorusu arama motorunda dizinin takipçileri tarafından yoğun olarak aranıyor. Avlu dizisi Mayıs ayında final yapmıştı. Dizinin yeni sezonunun ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Avlu hayranları dizinin oyuncularından Demet Evgar’ın Avlu paylaşımı ile umutlandı. Avlu yeni sezon ilk bölüm ne zaman? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

AVLU YENİ SEZON İLK BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ?

Avlu dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Dizi geçtiğimiz sezonun açılışını eylül ayının son günlerinde yapmıştı. Avlu yeni sezon için güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AVLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde olacak.

AVLU YENİ SEZON HANGİ KANALDA?

Hayranlarının merak ettiği konulardan birisi de Avlu'nun yeni sezonunun nerede yayınlanacağı. Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar, yeni sezonun nerede yayınlanacağı sorusunu yanıt verdi.

Avlu yeni sezonda Netflix’te olacağını belirten Demet Evgar, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk... Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” dedi.

AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.

