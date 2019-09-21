Avlu ne zaman başlıyor? Avlu yeni sezon Netflix'te mi olacak? İşte yanıtı

Avlu ne zaman başlıyor? sorusu dizinin sevenleri tarafından aranıyor.Eylül ayının gelmesi ile sezon finaline giren dizilerin yeni sezonu tek tek başladı. Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Avlu'nun yeni sezon tarihi araştırılıyor. Deniz ile Kudret'in karşı karşıya geldiği sezon finalinin ardından yeni sezonda neler yaşanağı merak konusu. Demet Evgar'dan Avluı yeni sezon ile ilgili açıklama geldi. Avlu ne zaman başlıyor, yeni sezon Netflix'te mi olacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..



AVLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avlu dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.Dizi geçtiğimiz sezonun açılışını eylül ayının son günlerinde yapmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AVLU YENİ SEZON NETFLİX'TE Mİ?

Hayranlarının merak ettiği konulardan birisi de Avlu'nun yeni sezonunun nerede yayınlanacağıydı. Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar, yeni sezonun nerede yayınlanacağı sorusunu yanıtladı.

Avlu yeni sezonda Netflix’te olacağını belirten Demet Evgar, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk... Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” dedi.

AVLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.