Avlu ne zaman başlıyor? Avlu yeni sezon 2019 fragmanı yayınlandı mı?

Avlu ne zaman başlıyor? sorusu dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren beğenileri toplayan Avlu dizisi Mayıs ayında Star TV' kanalında sezon finali yapmıştı.Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal'ın üstlendiği dizi Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak. Yayıncı kuruluş sessiz kalırken Demet Evgar'dan açıklama geldi. Peki avlu ne zaman başlıyor? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

AVLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avlu dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.Dizi geçtiğimiz sezonun açılışını eylül ayının son günlerinde yapmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AVLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU NEREDE YAYINLANACAK?

Hayranlarının merak ettiği konulardan birisi de Avlu'nun yeni sezonunun nerede yayınlanacağıydı. Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar, yeni sezonun nerede yayınlanacağı sorusunu yanıtladı.

Avlu yeni sezonda Netflix’te olacağını belirten Demet Evgar, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk... Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” dedi.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.