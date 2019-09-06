Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7184
  • 6,3089
  • 275.904
  • 99491.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Avlu ne zaman başlayacak? Avlu dizisi yeni sezonu için heyecan artıyor

Avlu ne zaman başlayacak? Avlu dizisi yeni sezonu için heyecan artıyor

Avlu ne zaman başlayacak" Avlu dizisi yeni sezonu için heyecan artıyor

Avlu dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Avlu ne zaman başlıyor? Star TV’nin sevilen dizisi için heyecan giderek artıyor. Oyuncuları arasında Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi isimlerin katıldığı dizi geçtiğimiz sene 29 Mart tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Dizinin sezon finalinin ardından gözler yeni sezona çevrildi.

Avlu yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Avlu ne zaman başlayacak? Star TV’nin sevilen dizisinin oyuncuları arasında Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk, Ushan Çakır gini isimler yer alıyor. Sevilen dizisinin sezon finalinde ortalık iyice karışmıştı. Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı. Oğuz o tünelde hayatını kaybetti.

AVLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

 Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
Seren Serengil'e bir şok daha
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a yasak
'Mekanın sahibi' polemiğine Soner Arıca da dahil oldu
Burcu Kıratlı o iddialara ateş püskürdü!
<p>Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bir telefon bayisinde geçtiğimiz Cumarte

Telefon Satıcısına ´Batarya´ Dayağı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En güzel resimli Cuma mesajları

Savaşlarda kullanılan bu taktiklere çok şaşıracaksınız!