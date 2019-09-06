Avlu ne zaman başlayacak? Avlu dizisi yeni sezonu için heyecan artıyor

Avlu yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Avlu ne zaman başlayacak? Star TV’nin sevilen dizisinin oyuncuları arasında Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk, Ushan Çakır gini isimler yer alıyor. Sevilen dizisinin sezon finalinde ortalık iyice karışmıştı. Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı. Oğuz o tünelde hayatını kaybetti.

AVLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.