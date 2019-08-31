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  3. Avlu dizisinin yıldız oyuncusu Nursel Köse: Gizlice evlendik

Avlu dizisinin yıldız oyuncusu Nursel Köse: Gizlice evlendik

Avlu dizisinin yıldız oyuncusu Nursel Köse: Gizlice evlendik

Şimdilerde Avlu dizisinde Kudret karakterine hayat veren oyuncu Nursel Köse, "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu.

Ulrich Mertin ile 14 yıldır aşk yaşayan Nursel Köse, bir yıl önce evlendiğini açıkladı. 58 yaşındaki oyuncu, gizli evliliğini şöyle anlattı: "14 yıllık ilişkimin 13'üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Danimarka’da Kopenhag’da evlendik. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor. Çok özel bir andı benim için, özelimizi koruduk bu yüzden. O bana evlik telifi etti, ben de ona ettim. Karşılıklı ‘evet’ dedik. 

'HAYRANLARIMIZLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDİK'

Gelinlik de giydim. Çok bilinen bir şey değildi evlendiğimiz. Sadece ailemize ve yakın arkadaşlarımıza fotoğraf gönderdik. Evlendirme dairesinden çıktık hayranlarımıza denk geldik ‘fotoğraf çektirelim’ dediler. ‘Bizim için çok özel bir gün’ deyip çektirmedik. Şimdi paylaşıyorum insanlarla evlendiğimi."

Öte yandan Köse, eşiyle ilgili olarak, "Eşim Almanya’da yaşıyordu, Türkiye’ye taşındı. Müzikle uğraşıyor, kendisi müzisyen" dedi.

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