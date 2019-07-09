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  3. Avlu dizisinin Heves'i Selen Seyven'i görenler tanıyamadı!

Avlu dizisinin Heves'i Selen Seyven'i görenler tanıyamadı!

Avlu dizisinin Heves'i Selen Seyven'i görenler tanıyamadı!

Avlu dizisinde canlandırdığı Heves karakteri ile tekrardan büyük çıkış yakalayan Selen Seyven Avlu'nun final yapmasının ardından imaj yeniledi.

Selen Seyven rol aldığı dizisinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kestiren oyuncu yeni görüntüsüyle önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Elinde telefonuyla yürüyen oyuncu, bir anda flaşların patlamasıyla panikledi. Oldukça tedirgin olan Seyven, magazin muhabirlerine "Arkadaşlar ödüm patladı. Yazdığım mesajı sizin yüzünüzden yanlış kişiye attım" diyerek sitem etti.

Selen Seyven son olarak 'Avlu' dizisinde rol almıştı ve 'Heves' karakterine hayat vermişti. Oyuncunun saçları dizi devam ederken kahküllü ve küt kesimdi. Dizinin finalinin ardından Selen Seyven yeni imajıyla ilk kez görüntülendi.

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