Avlu dizisi bitti mi? Avlu yeni sezon ne zaman Netflix'te? İşte Avlu yeni sezon bilgileri..

Avlu dizisi bitti mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerinde Deniz karakteri ile Demet Evgar'ın, Azra karakteri ile Ceren Moray'ın ve Kudret karakteri ile de Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu dizisi 3.sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu. Avlu eski sezonları Netflix orijinalde yayınlanacak. Kadrosunda da değişiklikler olması planlanıyor. Avlu yeni sezon ne zaman? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

AVLU DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN NETFLİX'TE?

Avlu'nun eski sezonları 18 Ekim'de Netflix'te İngilizce versiyonu ile yayınlanacak. Avlu yeni sezon başlama tarihi henüz belli olmadı. Dizinin başrollerinden Demet Evgar verdiği röportajda “İptal olduğuna dair bir şey duymadım. Başlıyor. Çekimler başlamadı. Daha önce çektiğimiz kısımları, önce 1. sezon, 2. sezon, 3. sezon olarak yayınlanacak. Daha sonrasında da zannediyorum Ocak gibi başlama ihtimali var. Tam olarak ben de bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

AVLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sitemizde olacak.

AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.

AVLU DİZİSİ KONUSU

Uzun zamandır eşinden şiddet gören Deniz, bir kavga sırasında eşini vurduğu iddiası ile tutuklanır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Deniz kendini, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Avlu dizisinin başrolünde ünlü oyuncu Demet Evgar bulunuyor. Ayrıca Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk, Ertan Saban gibi isimler de Avlu’da kamera karşısına geçiyor. Netflix’ten önce Limon Film bünyesinde yürütülen projenin yönetmenlik koltuğunda ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal gibi isimler yer alıyor.