Avlu Netflix'te! Avlu dizisi artık sadece Netflix'te yayınlanacak!

Hapishanede geçen ve şiddet sahneleri barındıran Avlu dizisi önümüzdeki sezon Netflix’te yayınlanacak. Demet Evgar’ın Deniz Demir adlı karakteri canlandırdığı dizi cezaevinde geçiyordu. RTÜK ile problemler yaşayan avlu Netflix Original tarafından satın alındı. Netflix Inc film-dizi yapımcılığı ve dağıtımı alanında iştigal eden Amerika kökenli kuruluştur. 1997 yılında Kaliforniya'da Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından kurulmuştur. Avlu, 3. sezon itibari ile artık Netflix’te yayınlanacak.

Demet Evgar, dizinin Netflix’e satılması ile ilgili olarak, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk aslında. Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. O yüzden çok gurur duyuyorum" dedi.

AVLU DİZİSİ KONUSU NE?

Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte âşık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Aile içi şiddet ise ondan sonra başlıyor… Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek. Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi…

Hikaye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar. Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız… Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor. Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.