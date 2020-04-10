Avatar Atakan'dan dikkat çeken karantina sporu

2016 Survivor şampiyonu Avatar Atakan, eşi ve oğlunu ellerinin üzerinde kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hemen herkes karantina günlerinde spor yapmanın ne kadar önemli olduğunu söylerken Avatar Atakan’dan son derece ilginç bir paylaşım geldi. Kendisi de profesyonel bir sporcu olan Atakan ev karantinası günlerinde gücünden bir şey kaybetmediğini yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gösterdi.

Atakan, hesabından yaptığı paylaşımda eşi ve oğlunu ellerinin üzerinde kaldırırken görülüyor…