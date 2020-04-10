Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6884
  • 7,3278
  • 362.947
  • 96514.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Avatar Atakan'dan dikkat çeken karantina sporu

Avatar Atakan'dan dikkat çeken karantina sporu

Avatar Atakan'dan dikkat çeken karantina sporu

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Avatar Atakan, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Eşi ve oğlunu elleri üzerinde kaldırarak spor yapan Atakan'ın videosu binlerce kez izlendi.

2016 Survivor şampiyonu Avatar Atakan, eşi ve oğlunu ellerinin üzerinde kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hemen herkes karantina günlerinde spor yapmanın ne kadar önemli olduğunu söylerken Avatar Atakan’dan son derece ilginç bir paylaşım geldi. Kendisi de profesyonel bir sporcu olan Atakan ev karantinası günlerinde gücünden bir şey kaybetmediğini yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gösterdi.

Atakan, hesabından yaptığı paylaşımda eşi ve oğlunu ellerinin üzerinde kaldırırken görülüyor…


MHP Lideri Bahçeli aracıyla şarkı eşliğinde gezdi

MHP Lideri Bahçeli aracıyla şarkı eşliğinde gezdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Van'da tedavi edilen 108 yırtıcı kuş doğal yaşam alanına bırakıldı

Hangi maske COVİD-19'a ne kadar etkili?