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  3. Avatar Atakan babasından şikayetçi oldu! 'Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor'

Avatar Atakan babasından şikayetçi oldu! 'Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor'

Avatar Atakan babasından şikayetçi oldu! 'Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor'

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan, Avatar lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia etti ve savcılığa başvurdu.

Babasının yıllarca kendisiyle görüşmediğini, babalık görevini yerine getirmediğini söyleyen Atakan, "Ben tanınan biri olunca birden baba olduğunu hatırladı. Ona kusursuz davranıyorum ama o, maddi yardımda bulunmadığım için beni tehdit ediyor" dedi.

CANLI YAYINDA ANLATTI!

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Avatar Atakan babasıyla ilgili, "Bana babalık yapmadı maddi yardımda bulunmadığım için tehdit ediyor. Bir babanın evladına yapmaması gereken çirkin şeyler yaşandı. Babamı affetmem söz konusu değil" dedi.


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