Atv'nin iddialı dizisi Kardeşlerim için hazırlıklar başladı

NGM tarafından hazırlıkları devam eden dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstlendi. Senaryosunu Gül Abus Semerci’nin yazdığı dizinin okuma provaları başladı. Oyuncular provalardan ilk fotoğrafları verdi.

Hayat mücadelesi içindeki dört kardeşin dram hikayeleri izleyicilerle buluşacak. İçinizi burkacak ama sevginin ve aile olmanın bilincini de Kardeşlerim dizisi ekrana gelecek.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesi anlatılacak dizide. Herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü işleniyor.

Dizinin okuma provaları da geçtiğimiz günlerde yapıldı. Çekimlerine de kısa süre içinde başlanması bekleniyor.

Dizinin çekimleri gelecek hafta İstanbul’da başlayacak. Aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu ve yanlışı, varlığı ve yokluğu, incelikli bir şekilde işlemek için yola çıkılan dizinin genç oyuncu kadrosu da dikkat çekmekte.

Oyuncu kadrosunda ise Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete gibi isimlerin yanı sıra; Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Suİkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Usta yer alıyor.