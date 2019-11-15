ATV, Fox TV, TRT, TV 8, Show TV yayın akışı: 15 Kasım Cuma bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 15 Kasım Cuma ATV, TRT 1, Show TV, TV 8 yayın akışında neler var? Her hafta belirli günlerde sevilen diziler televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Dizilerin yanı sıra sevilen yarışma programları, sinema filmleri de yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 15 Kasım Cuma televizyon yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

1 Kasım Cuma akşamı ATV’de Hercai, TRT 1’de Payitaht "Abdülhamid", Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri yayınlanacak.

TV 8’de Müslüm filmi 20:00’da yayınlanacak. Show TV’de ise 20:00’da Güldür Güldür Show, 23:30’da Kelebekler filmi yayınlanacak. İşte TV yayın akışları…

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV gün ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV ana haber

20:00 Hercai

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

TRT YAYIN AKIŞI

11:35 1'De Bugün

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'De Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Aileler Yarışıyor

03:05 Kalk Gidelim

05:35 İyilik Kulübü

FOX TV YAYIN AKIŞI

12:15 Her Yerde Sen

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fox ana haber

20:00 Yaparsın Aşkım

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Bugün Düğünümüz Var

14:30 Seda Sayan’la Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan’la Yemekteyiz-yeni bölüm

19:15 Oynat Bakalım

20:00 Müslüm

SHOW TV YAYIN AKIŞI

11:45 Zahide Yetiş’le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kelebekler