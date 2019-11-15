ATV, Fox TV, TRT, TV 8, Show TV yayın akışı: 15 Kasım Cuma bu akşam hangi diziler var?
15 Kasım TV yayın akışı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV, Fox TV, TRT, TV 8, Show TV yayın akışında neler var? Her hafta belirli günlerde sevilen diziler televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Dizilerin yanı sıra sevilen yarışma programları da ekrana geliyor. Haberimiz içerisinden cuma günü yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 15 Kasım Cuma ATV, TRT 1, Show TV, TV 8 yayın akışında neler var? Her hafta belirli günlerde sevilen diziler televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Dizilerin yanı sıra sevilen yarışma programları, sinema filmleri de yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 15 Kasım Cuma televizyon yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
1 Kasım Cuma akşamı ATV’de Hercai, TRT 1’de Payitaht "Abdülhamid", Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri yayınlanacak.
TV 8’de Müslüm filmi 20:00’da yayınlanacak. Show TV’de ise 20:00’da Güldür Güldür Show, 23:30’da Kelebekler filmi yayınlanacak. İşte TV yayın akışları…
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV gün ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV ana haber
20:00 Hercai
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
TRT YAYIN AKIŞI
11:35 1'De Bugün
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'De Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Aileler Yarışıyor
03:05 Kalk Gidelim
05:35 İyilik Kulübü
FOX TV YAYIN AKIŞI
12:15 Her Yerde Sen
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fox ana haber
20:00 Yaparsın Aşkım
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Bugün Düğünümüz Var
14:30 Seda Sayan’la Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan’la Yemekteyiz-yeni bölüm
19:15 Oynat Bakalım
20:00 Müslüm
SHOW TV YAYIN AKIŞI
11:45 Zahide Yetiş’le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kelebekler