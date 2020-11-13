Atiye'nin yıldızı Beren Saat'ten yeni paylaşım

Atiye'nin yıldızı Beren Saat tarzı, stili ve oyunculuğu ile adından söz ettiren bir isim. Beren Saat’in son dönemde biraz daha sosyal medya paylaşımlarını arttırdığı görülüyor. Oyuncu son olarak Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinin 3. sezonunu bitirdi.

Önce İstanbul’da başlayan çekimler Mardin’de devam etti ve geçtiğimiz ay son buldu. Şimdilerde dinlenen oyuncunun aynı zamanda spor da yaptığı görülüyor. Beren Saat, havanın güneşli olduğu İstanbul’da yürüyüşe çıkıp adrenalin depolayanlardan…

İşte oyuncunun İngilizce olarak “Yürümenin dayanılmaz hafifliği” notunu düştüğü son paylaşımı: