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  3. Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun oyunculuğu anlattı

Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun oyunculuğu anlattı

Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun oyunculuğu anlattı

Son dönemin yükselen yıldızı Melisa Şenolsun, oyunculuğun cazip tarafını ‘Seni kendi hayatından çekip nefes aldıran, özgürleştiren bir şey’ şeklinde tanımladı.

Atiye dizisinde rol alan oyuncu, “Her şeyden önce özgürleşiyorsun. Öyle özgürleşiyorsun ki; kendi günlük problemlerinden uzaklaşıyorsun. Kendi güncel sorunlarını öteleyebildiğin, unuttuğun bir alan. Yani başka biri olup başka bir şey yapman gerekiyor ve bunun bir sürü de metodu var. Seni kendi hayatından çekip nefes aldıran, özgürleştiren bir şey oyunculuk’’ dedi. 


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