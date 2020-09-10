Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun makyajsız haliyle şaşırttı

Atiye dizisinde Cansu karakterini canlandıran Melisa Şenolsun makyajsız haliyle şaşırttı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Şenolsun doğal pozları ile sosyal medyayı salladı. Melisa Şenolsun'un doğal güzelliği herkesi büyüledi.

İşte Melisa Şenolsun makyajsız hali...

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun’un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur.

6 yaşından itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun ablası sayesinde tiyatroya adım atmıştır. Ablasının tiyatro gösterisini izlemeye giden Melisa Şenolsun ablası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir. 7 sene boyunca jimnastik ve bale kurslarına giden Melisa Şenolsun sporla iç içedir. Melisa Şenolsun’un saçları sarı, gözleri ise yeşildir. Melisa Şenolsun şu sıralar Umut Evirgen'le olan birlikteliği ile gündemde.