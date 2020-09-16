Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun, 3. sezondan ilk haberi verdi

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un rol aldığı, Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi 'Atiye'nin ikinci sezonu yayınlandı. Atiye'nin deli dolu kardeşi 'Cansu' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Melisa Şenolsun, 3. sezondan ilk haberi verdi.

Bir süre önce İstanbul’da çekimleri başlayan Atiye'nin 3. sezonu için bir kaç haftalık ara verildi. Eylül’ün son haftasında yeniden çekimlerin başlaması bekleniyor. O zamana kadar da oyuncular dinlenecekler. Ancak görünen o ki yeni bölüm senaryoları oyunculara ulaşmış.

Melisa Şenolsun, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Atiye’nin ismini kullanmasa da İngilizce olarak “Sonraki bölüm” notunu düşmesinden anlaşılmakta durum. İşte Şenolsun’un paylaşımı: