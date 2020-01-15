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Atiye'den sonra Beren Saat'ten bir Netflix sürprizi daha!

Atiye'den sonra Beren Saat'ten bir Netflix sürprizi daha!

Netflix'in ikinci Türk dizisi 'Atiye', ilk sezonuyla sosyal medyayı sallamayı başarmıştı. Özellikle başarılı performansıyla dikkat çeken Beren Saat'ten, yeni bir proje sürprizi daha geldi.

Aksam.com.tr

Beren Saat'in, İstanbullu bir ressamı canlandırdığı Netflix dizisi 'Atiye'nin ilk sezonu kısa sürede en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressam olan 'Atiye'nin (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatan diziye beğeni yağdı. 

YENİ PROJE SÜRPRİZİ

Atiye'deki performansıyla adından çokca söz ettiren Beren Saat ise ikinci sürprizini patlattı. Netflix yapımı bir belgeselle anlaşan Saat, sosyal medya hesabından "Dünya’da Gece - Night on Earth Netflix Belgeseli" notuyla bir paylaşımda bulundu. Bir takipçisinin sorusu üzerine oyuncunun, belgeseli seslendirdiği ortaya çıktı.


Atiye'den sonra Beren Saat'ten yeni proje sürprizi!
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