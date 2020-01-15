Atiye'den sonra Beren Saat'ten bir Netflix sürprizi daha!

Aksam.com.tr

Beren Saat'in, İstanbullu bir ressamı canlandırdığı Netflix dizisi 'Atiye'nin ilk sezonu kısa sürede en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressam olan 'Atiye'nin (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatan diziye beğeni yağdı.

YENİ PROJE SÜRPRİZİ

Atiye'deki performansıyla adından çokca söz ettiren Beren Saat ise ikinci sürprizini patlattı. Netflix yapımı bir belgeselle anlaşan Saat, sosyal medya hesabından "Dünya’da Gece - Night on Earth Netflix Belgeseli" notuyla bir paylaşımda bulundu. Bir takipçisinin sorusu üzerine oyuncunun, belgeseli seslendirdiği ortaya çıktı.