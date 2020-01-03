Atiye dizisiyle ilgili konuşan Kenan Doğulu'dan flaş Beren Saat yorumu: Her sahnesi mükemmel

Performansıyla çok konuşulan Beren Saat için eşi Kenan Doğulu'nun nasıl bir yorum yapacağı merak konusu olmuştu. Doğulu, eşine şu sözlerle övgüler yağdırdı:

"Her sahnesi mükemmel. Beren'in performansına bir kez daha hayran kaldım. Onunla gurur duyuyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Mehmet ile harika partner oldular."