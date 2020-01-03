Atiye dizisiyle ilgili konuşan Kenan Doğulu'dan flaş Beren Saat yorumu: Her sahnesi mükemmel
Atiye adlı internet dizisiyle uzun bir aradan sonra geçen hafta sevenleriyle buluşan Beren Saat'e art arda yorumlar gelmeye devam ediyor.
Performansıyla çok konuşulan Beren Saat için eşi Kenan Doğulu'nun nasıl bir yorum yapacağı merak konusu olmuştu. Doğulu, eşine şu sözlerle övgüler yağdırdı:
"Her sahnesi mükemmel. Beren'in performansına bir kez daha hayran kaldım. Onunla gurur duyuyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Mehmet ile harika partner oldular."