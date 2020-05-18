Atiye dizisinin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişme!
Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisinin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle yavaşlamıştı. Diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Karantina günlerinde OGM Pictures imzalı dizinin 8 bölümlük 3. sezonunu kimin yöneteceği de belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce Hakan Muhafız'ı yazan Atasay Koç, Cansu Çoban ve Merih Aslan'ın kaleme aldığı dizinin 3. sezonunu Burcu Alptekin yönetecek.
Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun 3. sezonda da rol almaya devam edeceği dizide hikâye değişikliği yaşanacak. Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise salgın riski sürdüğü için henüz netleşmedi.