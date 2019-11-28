Atiye dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Netflix Atiye dizisi ne zaman başlayacak? İşte fragman

Atiye dizisi fragmanı araştırılıyor. Atiye dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Netflix’te yayınlanacak olan dizinin tanıtımı yayınlandı. Fragmanda Beren Saat ve Mehmet Günsür konuşuyor. Beren Saat’in canlandırdığı Atiye, “Ben kendimi bildim bileli bu sembolü çiziyorum.” Diyor. Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Erhan, “Enteresan” yanıtını veriyor. Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya gibi isimlerin kadroda yer aldığı dizi ile ilgili detaylar haberimizde.

ATİYE DİZİSİNDEN YENİ TANITIM

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ATİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü başlayacak.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye’nin mistik hikayesi konu alınacak.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi