Atiye dizisi fragmanı yayında! Netflix Atiye ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Atiye dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Atiye dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Netflix yeni bir Türk dizisini izleyici karşısına sunmaya hazırlanıyor. Başrolünde Beren Saat’in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye sekiz bölümden oluşacak. Gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor. İşte dizi ile ilgili merak edilenler…

ATİYE DİZİSİ FRAGMANI YAYINDA!

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ATİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü başlayacak.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye’nin mistik hikayesi konu alınacak.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi