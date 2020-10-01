Atiye 3. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Başrollerinde Mehmet Günsur ve Beren Saat'in yer aldığı Atiye dizisi geçtiğimiz haftalarda 2. sezonu ile izleyici karşısına geçti. Netflix üzerindne yayınlanan dizi yine heyecanlı dakikalar yaşattı. Atiye 3. sezon tarihi merak edilirken 3. sezona dair ilk bilgilendirmeler ise Beren Saat'ten geldi.

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye 3. sezon tarihi ile ilgili henüz yapımcıdan resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

Beren Saat dizinin 3. sezon müjdesini şu sözlerle duyurmuştu:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.