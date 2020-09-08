Atiye 2.sezon 2. fragmanı yayında!

Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye 2. sezon fragmanını izleyicilere sundu.

ATİYE YENİ SEZON 2. FRAGMANI YAYINDA!

Netflix, Atiye 2.sezon tarihini resmi olarak duyurdu. Atiye’nin 2.sezonu 10 Eylül’de Netflix’te yer alacak.





ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.