Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Atiye 2. sezon tarihini duyurdu mu?

Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? sorusu Atiye dizisi sevenleri tarafından merak ediliyor. Beren Saat ve Mehmet Günsür gibi birbirinden iddialı oyuncuları aynı çatı altında buluşturan Atiye dizisi 8 bölümden oluşan 1. sezonu ile Netflix'te yayınlandı. Şanlıurfa Örencik Köyü yakınlarında olan Göbeklitepe'nin ilginç hikayesini mistik şekilde anlatan dizi izleyiciden tam not aldı. Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atiye’nin 2. sezon tarihi henüz açıklanmadı ve fragmanı yayınlanmadı. Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi ise Netflix tarafından açıklanacak. Atiye yeni sezon tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ATİYE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılının mart ayında çekimlerine başlanan dizinin, İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut dağı gibi farklı rotalarda çekimleri gerçekleştirildi.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye (Beren Saat)’nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça genç kadının karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atiye dizisinde imzası bulunan isimlerden bazıları; Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Orijinal Yapımlar Direktörü Micheal Azzolino, yapımcısı Onur Güvenatam, senaristi Nuran Evren Şit, yönetmenleri Gönenç Uyanık ve Ozan Açıktan. Oyuncu kadrosunda ise Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi değerli isimler yer alıyor.