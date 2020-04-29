Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları tüm Atiye izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İlk sezonu 27 Aralık 2019’da yayınlanan Atiye, dijital içerik platformu Netflix’in aynı zamanda ikinci Türk dizisi olmuş oldu. Atiye 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte tüm merak edilenler..

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Büyük bir heyecanla beklenen Atiye 2. sezon tarihi açıklandı. Gelen açıklamalara göre Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek.

ATİYE 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Atiye 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. 2. Sezona ait fragman yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Meral Çetinkaya

Başak Köklükaya

Civan Canova

Hazal Türesan

Tim Seyfi

Cezmi Baskın