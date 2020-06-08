Atiye 2. Sezon fragmanı çıktı mı? Atiye 2. Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 2. Sezon fragmanı ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Netflix’in Türk yapımı ikinci dizisi olan Atiye, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Dizinin başrolünü ise Beren Saat ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Atiye 2. Yeni sezon başlama tarihi ise belli oldu. Konuya ilişkin detaylar sizlerle…

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Büyük bir heyecanla beklenen Atiye 2. sezon tarihi açıklandı. Gelen açıklamalara göre Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek. Fragman ise henüz yayınlanmadı. Yeni sezona dair fragmanın yayınlanmadı halinde ilgili yönlendirme haberimizin içerisine eklenecektir.

ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atiye dizisinde imzası bulunan isimlerden bazıları şunlar;

Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Orijinal Yapımlar Direktörü Micheal Azzolino, yapımcısı Onur Güvenatam, senaristi Nuran Evren Şit, yönetmenleri Gönenç Uyanık ve Ozan Açıktan.

Oyuncu kadrosunda ise; Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi değerli isimler yer alıyor.