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  3. Atışma büyüyor! Sinan Akçıl'dan Gülşen'e cevap geldi
08 Eylül 2020 Salı 18:01 | Son Güncelleme:

Atışma büyüyor! Sinan Akçıl'dan Gülşen'e cevap geldi

Atışma büyüyor! Sinan Akçıl'dan Gülşen'e cevap geldi

Sinan Akçıl, Gülşen ile Edis'in “Nirvana” adlı yeni şarkısı için “Beğenmedim” demiş, Gülşen ise bu yoruma “Herkes, her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ozan Çolakoğlu yaptıysa sorgulamak bana bile düşmez” yanıtın vermişti. Akçıl'dan Gülşen'e yanıt gecikmedi.

Sinan Akçıl, Gülşen'in yorumu sonrası şu açıklamada bulundu:

“Ozan Çolakoğlu o kadar kibar bir adamsın ki, hiç gaza getiremiyorlar seni, o yüzden seninle nice başarılı işlere imza attık. Eurovision dahil, Nilüfer, Ajda albümlerim ve hatırlamadığım bir sürü şarkı dahil, iyi ki varsın Nirvana adam. Siz bizim hakkımızda konuştuğunuz her saniye bizim kafamızdan milyonlarca nota geçmeye devam ediyor. Yorulmayın boşa.”

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