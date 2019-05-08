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Athena Gökhan'ın inanılmaz değişimi

Athena Gökhan'ın inanılmaz değişimi

Atena Gökhan Özoğuz, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özoğuz, paylaşımında İmamoğlu'na Atatürk benzetmesi yaptı.

Gökhan Özoğuz da destek veren sanatçılar arasında yer aldı. Ancak yaptığı bazı paylaşımlar, takipçileri tarafından abartılı bulundu.

Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

"BUGÜNÜN ATATÜRK'Ü"

Özoğuz, paylaşımında Ekrem İmamoğlu'nun, bugünün Atatürk'ü olduğunu söyledi.
Özoğuz'un paylaşımlarından bazıları şöyle:

DAHA ÖNCE CEMAAT İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

Gökhan Özoğuz daha önce bir cemaate yakın olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ayrıca kamuoyunda abdest alırken çekildiği fotoğraf çok konuşulmuştu.

Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

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